Milletvekili Erol, Elazığ’dan adaylığını açıkladı

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, geldiği Elazığ Havalimanında açıklamada bulundu. Kendisinin yarın partisinden Elazığ için aday adaylık başvurusunu yapacağını aktaran Erol, devletin birliğini ve varlığını korumaya yönelik siyaset yapacaklarını kaydetti.

Daha önce seçim olması halinde Tunceli’den aday olmayacağını ifade ettiğini belirten CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol,“Partimizin 40 yıldır milletvekili çıkarmadığı herhangi bir ilden adaylık başvurusunda bulunacağımı ifade etmiştim. Bu bir anlamda Tunceli’ye veda gezimiz oldu. Oradaki arkadaşlarımıza Tunceli’den bir daha aday olmayacağımı açıklayarak vedalaştık. Genel başkanımızla bir ön görüşme yaptık. Bir daha ki görüşmeyi yarın yapacağız. Elazığ’dan aday olarak müracaat edeceğimi ve Elazığ’da göreve hazır olduğumu ifade edeceğim. Elazığ’da CHP’nin oylarını artırarak bir milletvekili çıkarılmasıyla ilgili iddiamı genel başkanımla paylaşacağım. Partim beni görevlendirirse Elazığ’da seçim çalışmalarına başlayacağız"dedi.

Elazığ’da iddialı bir adaylık süreci yaşayacağını aktaran Milletvekili Erol, “Aynı zamanda Elazığ’da siyasete bir dengenin gelmesini düşüncesindeyim. 2002 yılından bu güne kadar yapılan tüm seçimlerde Elazığ’da AK Parti tüm milletvekilleri ve belediye başkanlıklarını aldı. Bu süreç içerisinde Elazığ’ın sorunlarının gündeme gelmesiyle ilgili muhalefet partilerinden herhangi bir milletvekili olmadığı için sorunlar gündeme getirilmedi. Bizim Elazığ’daki siyaset amacımız çatışma, gerilim yaratma, karşıtlık üzerine değil. Bizim siyaset çizgimiz vatandaşın sorunlarını çözmeye yönelik. Devletin birliğini ve varlığını korumaya yönelik siyaset yapacağız. Tunceli’deki siyasi çizgimiz ne ise hatır, gönül, nezaket ilişkileri doğrultusunda adaylık dönemini yaşayacağız" diye konuştu.