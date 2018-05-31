Niye adaylar, ne yapacaklar, sorunlara karşı bakış açıları neler diye sorgulayın. Sonra kime inanıyorsanız elinizi yüreğinize koyarak, inanarak oy kullanın” dedi.

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Yazıkonak Beldesine gitti. Burada pazarı gezen ve vatandaşları selamlayan Erol, daha sonra Mollakendi Beldesine geçerek partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ’da kimsesizlerin kimsesi olacaklarını belirten CHP Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, “Çaresizlerin çaresi, umutsuzların umudu olacağız. Bu kentin sorunlarını gündeme getirilmesiyle ilgili karşıtlık, gerilim ve kavga üzerine bir dil kullanmayacağız. Çözüm odaklı, herkesin sorunlarını gündeme getiren bir siyaset anlayışını oturtacağız. İlk defa Elazığ’da bir heyecan oluştu. İlin her tarafında partimizi temsil eden bayraklarımız, bilboard ve afişlerimiz yer aldı. Televizyon konuşmalarımda siyasete bakış açımızı anlattım. İnsanların bir arayış içerisinde olduğunu gördük. İnsanlar bir arayış içerisine girerek, artık yeter siyaset kutuplaşmamalı, her dönem gelen insanlar yalnızca seçilmek için gelmemeli, seçildikten sonra bu topluma karşı siyasi ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirilmesiyle ilgili bir beklenti içerisinde. Bu beklentiyi tek taraflı güç oluştuğu zaman bulma şansımız yok” diye konuştu.

"Elazığ’ın sorunlarını bilen birisiyim"

40 yıldır Türkiye’de milletvekili çıkaramadıkları tek ilin Elazığ olduğunu vurgulayan Milletvekili Erol, “Ben bu görevi onurla kabul ettim. Burası benim doğduğum topraklar. Ben burada dünyaya geldim ve buranın suyunu içtim. Eğitim hayatım bu şehirde geçti. 1992 ve 1995 yıllarında önce sosyal demokrat ve ardından CHP’nin il başkanlığı görevini yaptım. 1995’te Elazığ birinci sıra milletvekili adayıydım. Yani bu kentin geleneklerini, kültürünü, siyasi duruşunu, sorunlarını da bilen birisiyim. Benim baban ne ağa ne de paşa. Yetim büyümüş emekli bir öğretmen çocuğuyum. Fakirliğin, fukaralığın, yokluğun, çaresizlik ve umutsuzluğunda ne olduğunu bilen birisiyim. Bizim hayata bakış açımız ile bunları yaşamamış birisinin bakış açısı bir değil. O seni sadece seçmen olarak görüyor. Seçimden seçime gelip senin oyunu istiyor. Seçim bittikten sonra da seni unutuyor. Ama ben öyle değilim. Ben senin yaşadığın her çaresizlik ve umutsuzluğu yaşamış birisiyim. Ben liseyi bitirinceye kadar hayatımda bir kere yeni takım elbisem olmadı. Babamın öğretmen maaşı ile 6 çocuğu var. Önce abime alırlardı. Onun eskitmesini beklerdim ki ben giyeyim. Sonra ben eskiteyim ki küçük kardeşim giysin. Ben o günleri unutmuş değilim”diye ifade etti.

"Elinizi yüreğinize koyarak, inanarak oy kullanın"

Elazığ’da insanlara çare ve umut olmak istediklerini dile getiren Erol, “Fakir fukaraya sahip çıkmak istiyoruz. Sizden de ricam körü körüne oy kullanmayın. Bir spor kulübünü tutar gibi parti tercihi yapmayın. Tüm aday arkadaşlarımızı dinleyin. Her partini kendine göre söylemleri, siyaset dili ve tarzı var. Ama tüm aday arkadaşları dinleyin. Niye adaylar, ne yapacaklar, sorunlara karşı bakış açıları neler diye sorgulayın. Sonra kime inanıyorsanız elinizi yüreğinize koyarak, inanarak oy kullanın. İnanarak oy kullanmadığınız zaman oy verdikten sonra bu sefer dönüyor, bu milletvekillerin bir şey olmaz diye eleştiriyorsunuz. 2 tane oy pusulası var. Bir oy pusulasında Cumhurbaşkanını , 2’inci oy pusulasında ise seni temsil eden milletvekilini tercih edeceksiniz. Birinci tercihinizi siyasal anlamda kullanabilirsiniz. Milletvekilliğinde sen seni temsil edecek, senin sorunlarınla ilgilenecek, aradığında ulaşabileceğin, sorunlarını gündeme getirecek, siyasette denge oluşturacak milletvekilini seçmelisin” diyerek sözlerini tamamladı.