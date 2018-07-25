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25 Temmuz 2018 13:50

Milletvekili Erol, maaşının yarısını Elazığspor’a bağışladı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 3 aylık milletvekili maaşının yarısı olan 30 bin TL’yi Elazığspor’a bağışlarken, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

Milletvekili Erol, maaşının yarısını Elazığspor’a bağışladı

25 Temmuz 2018 13:50


Elazığ’dan CHP’nin 41 yıl sonra Milletvekili çıkarttığı Gürsel Erol, seçim çalışmaları sırasında maddi sıkıntı yaşayan Elazığspor’a her ay maaşının yarısını vereceğini, kalan yarısını da öğrencilere burs olarak aktaracağını açıklamıştı. Milletvekili Erol, maddi sorunlarla mücadele veren Elazığspor için ilk 3 aylık maaşının yarısı olan 30 bin TL’yi Elazığspor kulübünün hesabına yatırdı.


Elazığspor kulübünün ekonomik sorunlarını herkesin bildiğini aktaran Milletvekili Gürsel Erol,"Bu sorunların çözümüne dair bir nebze de olsa katkı sunmak için milletvekili maaşımın yarısını Elazığspor’a, kalan yarısını üniversite öğrencilerine burs vereceğim. Almış olduğum ilk 3 aylık milletvekili maaşının yarısı olan 30 bin TL’Yi Elazığspor hesabına yatırdım.Bundan sonrada aynı şekilde yatırmaya devam edeceğim" dedi.




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