Milletvekili Erol, maaşının yarısını Elazığspor’a bağışladı

Elazığ’dan CHP’nin 41 yıl sonra Milletvekili çıkarttığı Gürsel Erol, seçim çalışmaları sırasında maddi sıkıntı yaşayan Elazığspor’a her ay maaşının yarısını vereceğini, kalan yarısını da öğrencilere burs olarak aktaracağını açıklamıştı. Milletvekili Erol, maddi sorunlarla mücadele veren Elazığspor için ilk 3 aylık maaşının yarısı olan 30 bin TL’yi Elazığspor kulübünün hesabına yatırdı.

Elazığspor kulübünün ekonomik sorunlarını herkesin bildiğini aktaran Milletvekili Gürsel Erol,"Bu sorunların çözümüne dair bir nebze de olsa katkı sunmak için milletvekili maaşımın yarısını Elazığspor’a, kalan yarısını üniversite öğrencilerine burs vereceğim. Almış olduğum ilk 3 aylık milletvekili maaşının yarısı olan 30 bin TL’Yi Elazığspor hesabına yatırdım.Bundan sonrada aynı şekilde yatırmaya devam edeceğim" dedi.