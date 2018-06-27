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27 Haziran 2018 13:38

Milletvekili Erol, maaşının yarısını Elazığspor’a bağışlıyor

Elazığspor tesislerini ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, maaşının yarısını kulübe, yarısını da öğrencilere burs olarak vereceğini söyledi.

Milletvekili Erol, maaşının yarısını Elazığspor’a bağışlıyor

27 Haziran 2018 13:38


41 yıl sonra CHP’nin Elazığ’dan Milletvekili seçilen Gürsel Erol, Elazığspor’u ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp yetkilileri ile görüşen Erol, Elazığspor’un çok büyük bir marka olduğuna dikkat çekti.


Yönetimine başarı dileyen Milletvekili Erol, "Hacı Murat Yümlü Başkanlığındaki Elazığspor’umuz inşallah hak ettiği yerlere gelecektir. Şehrimizin en büyük tanıtım aracı olan Elazığspor’umuza herkesin sahip çıkması gerekmektedir. Şahsım olarak üzerime düşen neyse yapmaya hazırım. Bir milletvekili 5 yıl boyunca 2 milyona yakın maaş alıyor. Bu 2 milyonun 1 milyonunu öğrencilere burs olarak vereceğim, 1 milyonunu ise Elazığspor’a bağışlayacağım. Ayrıca milletvekili olduğum partimin güçlü olduğu bölgelerde Elazığspor’umuzun deplasman giderlerini de karşılamak için yardımcı olacağım” dedi.


Takımımızın iç saha ve dış sahada oynayacağı maçları fırsat buldukça tribünden takip edeceğini de dile getiren Erol, ayrıca Elazığ Atatürk Stadyumu’nun yeniden inşa sürecinin de takipçisi olacaklarını ifade etti.


Basın Sözcüsü Emrah Aydemir de," Vekilimizi tesislerimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm siyasilerimizle bir araya gelip el ele vererek Elazığspor’u hak ettiğini yere taşıma gayreti içerisinde olacağız. Elazığspor için elini taşın altına koyan ve kulübümüzün sorunlarını dert edinen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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