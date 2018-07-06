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06 Temmuz 2018 13:14

Milletvekili Erol mazbatasını aldı

Elazığ’da milletvekili seçilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gürsel Erol, mazbatasını aldı.

Milletvekili Erol mazbatasını aldı

06 Temmuz 2018 13:14


24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği seçimi sonucunda 41 yıl sonra CHP’den Elazığ milletvekili seçilen Erol, mazbatasını almak üzere Elazığ Adliyesi’ne geldi. Erol’a İl Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven mazbatasını verdi. Mazbatasını alan Erol duygulu anlar yaşadı.


Elazığ Adliyesine mazbatasını almaya geldiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bu mazbata benim değil. Bu mazbata bize gönül veren, inanan, güvenen herkesin emeğinin mazbatasıdır. Bu yalnızca milletvekili mazbatası değil. Bir şeref ve onur abidesidir. 41 yıl sonra Elazığ’dan milletvekili seçilmenin onurunu ve şerefini bana yaşatan tüm il örgütüme, ilçe başkanlarıma, partili arkadaşlarıma, dostlarıma ve Elazığlı hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere şunun sözünü veriyorum. Ben Tunceli milletvekili olarak onurlu bir şekilde Elazığ’a geldim. Şeref ve gururla Elazığ’dan tekrar parlamentoya geri dönüyorum. Size layık olacağım. Bana duyduğunuz güveni asla suiistimal etmeyeceğim. Partimin ve partililerimin her zaman emrinde olacağım. Hiç endişelenmeyin ve kaygılanmayın. Biz halkın içinden geldik. Halkın içinden olmaya devam edeceğiz” dedi.




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