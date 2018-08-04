Milletvekili Erol, Şaroğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ciddi bir problem yok. Kontrol amaçlı belli bir süre daha gözaltında tutacaklar. Kalıcı bir problem yok" dedi.

Dün geçirdiği beyin sarsıntısı sonucu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nu CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

Erol, Şaroğlu’nun sağlık durumu hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Şaroğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Saat 21.00’da bir rahatsızlık hissetmesiyle önce Tunceli’deki devlet hastanesine kaldırıldı. Oradan helikopterle Elazığ’a sevk edildi. Kardeşi de sürekli yanında. Bu konuyla ilgili duyarlılık gösteren Tunceli Devlet Hastanesi başhekimine ve doktorlara, Tunceli Valimize, Fırat Üniversitesi rektörü ile hastane doktorlarına teşekkür ediyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Hastamızla ilgilendiler. Hayatı bir tehlikesi yok. Ciddi bir problem yok. Kontrol amaçlı belli bir süre daha gözaltında tutacaklar. Kalıcı bir problem yok. Hastamız doktorlar tarafından takip edilmektedir. Bu konuyla ilgili genel başkanımızı da bilgilendireceğiz. Kendisi de geçmiş olsun dileklerini iletti. ‘Acil bir şey varsa Pazar günü gelebilirim’ dedi. Ona da bilgi vereceğiz. Acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda aramızda görmekten mutlu olacağız. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk yok. Rutin ve kontrol altında bir tedavi süreci devam ediyor” dedi.

Milletvekili Erol daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da Şaroğlu’nun sağlık durumu hakkında telefonla bilgi aktardı.