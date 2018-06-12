Milletvekili Erol, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Milletvekili Erol, seçim çalışmaları kapsamında ilk önce kentte bulunan İnşaat Müteahhitleri, Emekli Astsubaylar, Madenliler Yardımlaşma ve Dayanışma,Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) ile Sakatlar Derneklerini, Şehirler Arası Otobüs Terminalini, Şoförler ve Otomobilciler Odasıyla, taksicileri ziyaret etti.

Seçim merkezinde partililerle de bir araya gelen Erol, iftar sonrası ise kıraathaneleri giderek, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşları dinleyen Erol, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek destek istedi.