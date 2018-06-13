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13 Haziran 2018 15:15

Milletvekili Erol, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Milletvekili Erol, seçim çalışmalarını sürdürüyor

13 Haziran 2018 15:15


CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında İzzet Paşa Camisi altında bulunan kuyumcular çarşısını gezdi. Tek tek kuyumculara uğrayan ve sarraflarla sohbet eden Erol, Cumhuriyet ve Çayda Çıra Mahallesi’nde de ziyaretlerde bulundu.


Ziyaret ettiği yerlerde vatandaşları tek tek dinleyen Milletvekili Erol, Elazığ’ın sorunlarını gündeme getirilmesiyle ilgili karşıtlık, gerilim ve kavga üzerine bir dil kullanmayacaklarını her yerde dile getirdiğini ifade etti.


Çözüm odaklı, herkesin sorunlarını gündeme getiren bir siyaset anlayışını oturtacaklarına inandığını aktaran Erol, Elazığ’da İlk defa böyle bir heyecan oluştuğunu kaydetti.




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