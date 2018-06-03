Milletvekili Erol “Seçmen bir değişim konusunda hem fikir olmuş’

Ama bizim yapmamız gereken toplumu doğru bilgilendirmek, yönlendirmek, siyaset dilimizi doğru kullanmak” dedi.

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Karakoçan ilçesini ziyaret etti. Ziyarette, esnafları gezip, vatandaşları tek tek selamlayan Erol, ardından ilçe seçim merkezinin açılışına katıldı.

24 Haziran’da iki tane oy pusulası geleceğini belirten Milletvekili Gürsel Erol, “Bunlardan birisi Cumhurbaşkanı tercihi ikincisi milletvekilliği tercihi. Elazığ’da bu son seçimde toplumda yeni bir arayışın olduğunu seziyoruz. Seçmenler Elazığ siyasetinde bir değişimin olması gerektiği konusunda hem fikir olmuşlar. Ama bizim yapmamız gereken toplumu doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek, siyaset dilimizi doğru kullanmak. Bir milletvekilinin Milletvekili olma gerekçesini de adaylığını da doğru anlatmak. Milletvekilinin en önemli görevlerinden birisi vatandaşla devlet arasında köprü olup vatandaşın sorunlarını doğru tespit edip devlet bürokrasisinin de çözüm yollarını bulmak ve geliştirmek. Bir milletvekilinin İktidarı muhalefeti olmaz. Bir Milletvekilinin beceriklisi beceriksizi olur. Bu anlam da Tunceli Milletvekilliği döneminde ben bunu en yakın yaşayan milletvekillerinden birisiyim. Önümüzdeki süreçte tabi ki siyaset yaparken bizim siyaset dilimiz kutuplaşma, kavga, karşıt üzerine değil. Bizim siyaset dilimiz daha çok siyaseti sorgulayan çözüm odaklı alternatif geliştiren bir söylemle siyaset yapacağız"dedi.

"Vekil maaşı öğrencilere"

İnsanların taleplerini gündeme getirerek mağduriyetlerin giderilmesinin yolunu ve yöntemini geliştireceklerini aktaran Erol," Bize inanın güvenin Biz siyaseti yalnızca Milletvekili seçilmek için değil, Milletvekilliğini bıraktığında kendi insanlarımızın bölgemize geldiğinde herkesin karşısına başı dik çıkmak ve yürümek için yapıyoruz. Bize destek olursanız ve güvenirseniz, size hizmet için geldik. Biz sizin bize duyduğunuz güveni Hiçbir zaman su istimal etmeyiz. Şuanda parlamentonun 550 milletvekili var. Ben bu 500 Milletvekili arasında 2.5 yıllık görevim oldu. Bu 2.5 yıl içerisinde Milletvekili maaşında bir kuruş kullanmayan ve almayan tek Milletvekili benim. Milletvekilliği maaş için yapılması gereken bir görev değildir. Milletvekilliği özel statünün tanındığı kurumsal bir yapı değildir. Bana göre Milletvekilliği bir devlet, vatan, millet meselesidir. Halkına hizmet etmek için bir mücadele meselesidir. Bunun parasal bir değerinin olmaması lazım. Eyer seçilirsem aynı şekilde Milletvekili maaşımı Elazığ Milletvekili olarak yine Elazığ’daki çocuklarının eğitim hayatına katkı vermek için maaşımı almamaya, burs olarak dağıtmaya devam edeceğim"diye konuştu.

"Sorumluluk hissedeceğiniz tek seçmen kitleniz halktır"

Yalnızca genel merkez listelerine girmenin milletvekili seçilmeye yeterli olmaması gerektiğine dikkat çeken Erol;"Sorumluluk hissedeceğiniz vefa duyacağınız tek seçmen kitleniz halktır. Ama bugüne kadar Elazığ’da o yaşanmamış. Çünkü Elazığ’da İktidar partisinin listesine yazıldığınız anda banko milletvekili görünürsünüz ve vatandaştan kopmuşsunuz. Vatandaşın içine girmemişsiniz vatandaşa karşı bir vefa borcu duymamışsınız vatandaşa karşı bir siyasi sorumluluk hisetmemişsiniz sizi atayan idareye göre siyasi sorumluluk ve biat kültürüne siyaset yapmışsınız. Tabi ki insanların vefalı olması güzel bir şeydir. Sizi milletvekilliğine tercih eden düşünceye, inanca, kişiye vefa duygusu duyun. Ama sorumluluk duyulacak veya biat edilecek bir tek yapı vardır oda bu halktır. Seçmen kitlendir. Seçmen kitlene karşı siyasi sorumluluk içerisinde görev yapacaksın” diyerek sözlerini tamamladı.