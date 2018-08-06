Milletvekili Erol, şehit ailesini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 10 Haziran 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sırasında teröristlerce önceden döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu yaralanan ve 23 Temmuz’da tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Fatih Ercan’ın ailesini ziyaret etti.Ziyarette Milletvekili Erol, şehit Ercan’ın merkeze bağlı Yeşiltepe köyündeki evinde baba Cimşit ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Taziyesini ileten Erol, her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını söyledi.