Milletvekili Erol, sözünü yerine getirdi öğrencileri bursa bağladı

Seçim öncesi söz veren ardından maaşının yarısını düzenli olarak Elazığspor'a bağışlayan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, diğer yarısıyla da öğrencilere burs vermeye başladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, milletvekili seçimleri öncesinde maaşının yarısını Elazığspor'a, diğer yarısını da öğrencilere burs olarak dağıtma sözü verdi. Tunceli Milletvekilliği döneminde maaşının tamamıyla öğrencilere burs veren Erol, seçilmesinden sonra Elazığ'da da verdiği sözlerine yerine getirdi. Elazığspor'a düzenli olarak maaşının yarısını bağışlayan Erol, kalan yarısıyla da bu ay itibariyle öğrencilere burs vermeye başladı. 2018-2019 eğitim- öğretim yılının ilk bursunu Kasım ayında veren Erol, eğitimine en büyük katkının öğrencilerin eğitim hayatına destek vermekten geçtiğini söyledi.

Eğitimin önemine dikkat çeken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Okumak, öğrenmek ve eğitim gerçekten çok önemli. Seçim kampanyamda, seçilirsem maaşımın yarısını Elazığspor'a, yarısını da Elazığlı öğrencilere burs olarak vereme sözü vermiştim. Elazığspor'a düzenli olarak maaşımın yarısını vermeye devam ediyorum. Daha öncede Tunceli'de milletvekili iken maaşımın tümünü öğrencilere burs olarak vermiyordum. Elazığ'da da verdiğimiz sözü yerine getiriyorum ve bununla da gurur duyuyorum. Gençler, ülkemizin önden gelen gücüdür. Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesi için eğitime ve öğrencilere destek vermeliyiz. Yeni eğitim- öğretim hayatında tüm öğrencilere başarılar dilerim” dedi.