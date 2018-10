Milletvekili Erol;"Bizi her konuda eleştirip yönlendirebilirsiniz"

Gazetecilerle bir araya gelen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol;"Tabi ki bir siyasetçinin bir her konuda düşüncesi, bilgisi, birikimi olabilir. Ancak bir siyasetçinin her konuda uzman olması mümkün değildir. Doğal olarak seçildikten sonra bizim de tespitlerimizde, görüşlerimizde, çalışma şeklimizde ve hizmet anlayışımızda eksiklik olabilir.Bizi her konuda eleştirebilir, bilgilendirebilir ve yönlendirebilirsiniz"dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Siyasette çatışmanın ve kutuplaşmanın, ayrışmanın değil hizmetlerin oluşabilmesi için en dinamik güçlerin ve o kentin siyasetini yönlendirecek kişilerin aslında yerel basın mensupları olduğuna değinen Milletvekili Erol, " Ondan dolayı siyasetçilerin eksikleri, hataları, yanlışları veya siyasetçilerin ne yapması gerektiği konusunda onların görüşleri ve önerileri çok önemlidir. Ben milletvekili seçildiğim günden beri özel sohbetlerimizde ve Elazığ'daki yerel televizyon ve gazeteleri ziyaretlerimizde ifade ettim. Bugün de ifade etmekte hiç bir sakınca bulmuyorum. Tabi ki bir siyasetçinin bir her konuda düşüncesi, bilgisi, birikimi olabilir. Ancak bir siyasetçinin her konuda uzman olması mümkün değildir. Doğal olarak seçildikten sonra bizim de tespitlerimizde, görüşlerimizde, çalışma şeklimizde ve hizmet anlayışımızda eksiklik olabilir. Bizi her konuda eleştirebilir, bilgilendirebilir ve yönlendirebilirsiniz. Sonuç itibariyle siz kamu adına görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları olarak örnek bir görev anlayışınız var"ifadelerini kullandı.

"Herkesin milletvekili olarak görev yapmaya çaba gösteren biriyim"

Ülkenin sisteminde yer alan TBMM'de halkı ve Elazığ'ı temsilen orada olduklarına vurgu yapan Erol, " Ben seçildiğim günden bugüne kadar CHP'den seçilmiş bir milletvekili olarak Elazığ'da bize oy veren, vermeyen herkesin milletvekili olarak Elazığ milletvekili unvanı olarak görev yapmaya çaba gösteren bir milletvekiliyim. Seçildikten sonra artık siz o kentin milletvekilisiniz ve o kentte size oy veren, vermeyen diye bir ayrım yapmak son derece yanlış bir davranış şeklidir. O kentte yaşayan herkesin milletvekilisiniz. Sorumluluklarınız hem o kentin bütün seçmenlerine ve yurttaşlarına karşı hem ülkemizin, devletimizin ulusal meselelerinde sizin göstereceğiniz yaklaşımla ilgilidir. O kentin siyasi değerlerini meclise taşımakla da sorumlusunuz. Bu anlamda 41 yıl aradan sonra Elazığ'da CHP'den milletvekili çıkmanın farkını sokaklarda görüyorum. Göreve başlama tarihinden itibaren görev sürem bitinceye kadar siyaset adaylığımız döneminde ve adaylık sonrası süreçteki aynı dilimizi, tarzımızı kullanarak götüreceğiz. Bu karşıtlık ve gerginlik üzerinde değil tam tersine sorunları ifade edebilen, sorunlara alternatif çözümlere getirebilen daha çok uzlaşma kültürü ile gücün ve yetkinin, birlikte olmanın anlayışını ortaya koyarak bir milletvekilliği devam ettireceğiz"diye konuştu.

Konuşmanın ardından gazetecilerle sohbet eden Erol, medya mensuplarına plaket verdi.