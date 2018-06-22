Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 15:15

Milletvekili Erol;"Hizmet etmeye hazırım"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, ara vermeden devam ettiği seçim çalışmaları kapsamında kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisinin hizmete hazır olduğunu söyledi.

Milletvekili Erol;

22 Haziran 2018 15:15


CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında tarihi Harput Mahallesi, semt pazarı, kent merkezinde esnaf ve kıraathanelere ziyaret etti. Ziyaret ettiği yerlerden vatandaşları dinleyen Erol, beslenme kulübünü de gitti.Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Erol, kendisine destek vermeleri halinde Elazığ’a hizmet için çalışacağını kaydetti.


Seçime 2 gün kaldığını belirten ve yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Milletvekili Gürsel Erol,"Bizlere yoğun bir ilgi var. Gittiğimiz her yerde insanlar kapılarını açıyor, destek veriyor. Bize gösterilen ilgiden çok memnunuz. Seçilirsek tek amacımız Elazığ’a hizmet olacak. Ben hizmete hazırım. İnsanların gönlüne girdiğimizi düşünüyorum, seçildikten sonra da yapacağımız çalışmalarla gönüllerinden çıkmayacağız. Çünkü ben hizmet adamıyım. Seçildikten sonra da cadde ve sokaklarda başı dik bir şekilde gezmek için bizden beklenen her türlü çalışmayı şehrimiz için yapacağım"dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç