Milletvekili Erol;"Hizmet etmeye hazırım"

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında tarihi Harput Mahallesi, semt pazarı, kent merkezinde esnaf ve kıraathanelere ziyaret etti. Ziyaret ettiği yerlerden vatandaşları dinleyen Erol, beslenme kulübünü de gitti.Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Erol, kendisine destek vermeleri halinde Elazığ’a hizmet için çalışacağını kaydetti.

Seçime 2 gün kaldığını belirten ve yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Milletvekili Gürsel Erol,"Bizlere yoğun bir ilgi var. Gittiğimiz her yerde insanlar kapılarını açıyor, destek veriyor. Bize gösterilen ilgiden çok memnunuz. Seçilirsek tek amacımız Elazığ’a hizmet olacak. Ben hizmete hazırım. İnsanların gönlüne girdiğimizi düşünüyorum, seçildikten sonra da yapacağımız çalışmalarla gönüllerinden çıkmayacağız. Çünkü ben hizmet adamıyım. Seçildikten sonra da cadde ve sokaklarda başı dik bir şekilde gezmek için bizden beklenen her türlü çalışmayı şehrimiz için yapacağım"dedi.