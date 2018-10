Milletvekili Erol;"Önemli olan Elazığ'ın her yönüyle tanıtılması"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol;" Önemli olan Elazığ'ın her yönüyle tanıtılması. Gidebildiğimiz her yere gidip Elazığ'ı tanıtmamız lazım. Elazığ bir kültür, medeniyetler şehri. Bu yalnızca ürünlerle değil. Elazığ'ın musikisi, mutfağı, tarihi inanılmaz zengin bir kültüre sahip"dedi.

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı, Üzüm Üreticileri Birliği ve Ankara'da bulunan Elazığlı derneklerin katkılarıyla Ankara'da Orcik Şenliği düzenlendi. Çaydaçıra Parkı'nda düzenlenen şenliğe bir çok kişi katıldı.

Şenliğe katılan ve Çaydaçıra Parkı'nın önemine değinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bu parkın özel bir anlamı da var. Bu park Çankaya Belediyemiz tarafından Çaydaçıra Parkı olarak yapıldı. Elazığ'ın gelenekleri, tarihi burada yaşatılan bir park haline getirildi. Bugün de Elazığ derneklerimizin, Elazığlı hemşehrilerimizin burada yöresel ürünleri orcik, pestil, peynirli ekmek, yağlı ekmek, üzüm gibi yöresel ürünlerimizin pazarlandığı, tanıtıldığı ve bütün Ankaralıların da yoğun ilgi gösterdiği, hemşehrilerimizin ilgi gösterdiği bir gündeyiz"diye konuştu.

İstanbul'da 4-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Elazığ Günlerine de değinen Milletvekili Erol, “İstanbul'da ki fuar biraz daha geniş kapsamlı olacak. Orada Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi'nin, Elazığlı derneklerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Elazığ Ticaret Oda'mızın katkılarıyla daha yoğun katılımlı bir fuar alanında gerçekleştirilecek, ona da katılacağız. Bu fuarların, hem yöresel ürünlerimizi, hem geleneklerimizi Türkiye'de ki diğer illere tanıtmak açısından ve farklılıklar koyma açısından çok önemli. Buralarda bulunmakta bizim için önemli. Bugün burada bulunmaktan son derece mutluyum”ifadelerini kullandı.

"Kültürü ve gelenekleriyle de tanıtmak lazım"

Elazığlıların sadece Ankara, İstanbul, İzmir'de olmadığına dikkat çeken Erol,"Özellikle Adana, Bursa, Mersin ve Kocaeli'de inanılmaz bir nüfus yoğunluğumuz var. Önemli olan Elazığ'ın her yönüyle tanıtılması. Gidebildiğimiz her yere gidip Elazığ'ı tanıtmamız lazım. Elazığ bir kültür şehri, medeniyetler şehri. Bu yalnızca ürünlerle değil. Elazığ'ın musikisi, mutfağı, tarihi inanılmaz zengin bir kültüre sahip. Yani düşünün bin 800'lü yıllarda Harput'ta 25 tane kolej var. Nüfusu 80 bin. Bir medeniyet ve kültür merkezi. Bu kenti doğru tanıtmak lazım. Elazığ'ı yalnızca ürünlerle değil kültürü, gelenekleriyle de tanıtmak lazım. Yani bunu yaparken de aslında bizim diğer illerde tanıtımımızı gerçekleştirecek olan bir marka değerimiz var, Elazığspor. Her hafta bir ilde bir maçı var. Elazığspor'u eğer koruyabilirsek, iyi bir yere taşıyabilirsek bu tanıtımlara da katkı verecektir. Bunlar bir birini destekleyen faktörler”diyerek sözlerini tamamladı.