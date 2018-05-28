Milletvekili Serdar, “Partimizin her zaman arkasında olacağım”

24 Haziran seçimlerinde adaylık için listede yer almayan AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, bugün Elazığ’a geldi. Sevenleri tarafından havalimanında büyük bir coşku ile karşılanan Milletvekili Serdar, oluşturulan konvoy ile AK Parti SKM’ye geçti. Burada partililer ile bir araya gelen Serdar, açıklamalarda bulundu.

Gösterilen ilgiden ve sevgiden dolayı Elazığ halkına teşekkür eden AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, “Eğer milletvekilliği milletin gönlünde taht kurmaksa, bugün havaalanından buraya kadar oluşan sevgi seli, milletin gönlünde taht kurduğumu kanıtlamıştır. Elazığ halkına teşekkür ediyorum. Siyasi hayatım boyunca hep milletle yürüdüm. Milletin tercihlerini önemsedim. Onların kanaatleri ile yolca çıktım. Yola çıkarken ‘Elazığ için bir hayalim var. Sizinle yürüyecek daha çok yolumuz var’ demiştim. Dolayısıyla yol burada sonlanmadı. Daha sizinle yürüyecek çok yolumuz var. Eğer milletvekilli millete hizmet etmekse, bu semada hoş bir seda bırakmaksa, geride bıraktığın işlerle güzel anılmaksa, ben inanıyorum ki, bugün bunu gördüm, Allah’ta şahit ki biz şeref ve izzetimizle Elazığ halkına hizmet ettik” dedi.

Bundan sonrada hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Milletvekili Serdar, “7 Haziran’a giderken Elazığ’ı karış karış dolaştığımızda hep millet bana, ‘Sana bir haksızlık oldu’ derdi. Bende ‘ Her işte bir hayır vardır’ derdim. Yani ben buna öyle bakmıyorum. Siyasi yürüyüş olarak bakıyorum. Dolasıyla 7 Haziran’da seçilmeyeceğimi bile bile burada AK Parti 3’üncü milletvekilini kaybetmesin diye ilçelerin en ücra köşelerine kadar gittim. Hatta Selahattin Demirtaş’ın köyü olan Hatik’e kadar gittim. ‘Ben oraya gitmesem eksik kalır’ dedim. Bana o zaman güvenlik görevlileri ‘oralar tehlikelidir’ dediğinde ben mesajımı oraya ulaştırmasam eksik kalır deyip oralara kadar gittim” diye konuştu.

"Partimizin her zaman arkasında olacağım"

Şimdi Türkiye’nin önemli bir sürece girdiğini aktaran Serdar, “ İlk defa 24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye sistem değişikliğine gerçekleştirecek. Yeni bir seçim modeli ile iktidarını ve yasamasını belirlemiş olacak. Bu noktada daha öncede söylediğimiz gibi Türkiye’yi kimsenin hatasına mahkum edemeyiz. Türkiye ve Elazığ bizim. Çocuklarımızın ve geleceğimiz adına biz burada projeci olan, yapacağı yapacaklarını teminatı olan, Türkiye’ye ufuk açan, özgürlükler alanında ciddi mesafeler katden, bir lider var. Oda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onu da bir partisi var. Bu partinin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden güçlenerek çıkması gerekiyor. Hem kendisi yürütmenin başı olarak çıkması gerekiyor, hem yasamada istediği çoğunluğu elde etmesi gerekiyor. Bizim anlayış olarak sizden beklediğimiz budur. Partimizin her zaman arkasında olacağım”diyerek sözlerini tamamladı.