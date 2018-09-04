Milli sporcu Mahmut Güneş, Dünya Şampiyonas’ına hazır

Milli Kick Bokscu Mahmut Güneş, örnek alınacak azmi ve başarılı sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ve eniştesinin kasabında çalışarak aile bütçesine destek sağlayan Güneş, aynı zamanda Kick Boks sporunda da önemli işlere imza atıyor. Türkiye şampiyonalarında bir çok madalya kazanan 18 yaşındaki sporcu, 2018 yılı içerisinde kendi yaş grubunda en fazla puan toplayan isim oldu ve Milli Takım’a seçildi. Güneş, çıktığı şampiyonalarda şu ana kadar 1’i Türkiye birinciliği olmak üzere 4 birincilik, 1 ikincilik, 2 defa da üçüncülük elde etti. Bir taraftan kasapta çalışan diğer taraftan da 15-23 Eylül tarihleri arası İtalya’da yapılacak olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda iyi bir derece elde etmek isteyen Güneş, her gün belirli saatlerini antrenmana ayırıyor.

Kick Boks sporunu ilkokul 5. sınıftan beri yaptığını belirten Mahmut Güneş, “Bu spora hayranlık duyarak, televizyonda seyrederek büyüdüm ve bu sporu hep yapmak istiyordum. Ailem, evin tek erkek çocuğu olduğum için beni dövüş sporlarına göndermek istemiyordu. Ablam ve eniştemin destekleriyle spor salonuna gelerek Kick Boks’a başladım. Ekonomik olarak zorladığı için kasapta çalışıyorum. Orada çalıştığımız müddetçe vücut acayip derecede yoruluyor ve antrenmanlardan geri kalıyoruz. Antrenmanlardan geri kalınca da maçlarda performans düşüklüğü yaşıyoruz. Rakiplerimizden iki üç adım geriye düşüyoruz. Bu da bizi çok yıpratıyor. Kasapta çalışmadığım zaman bazen il dışı maçlar oluyor, yol ücretleri oluyor. Onlarda biraz sıkıntı çekiyoruz” dedi.

"Yolda yürürken bile boks yapıyorum"

Ocak ayından itibaren yaptığı bütün maçları kazandığını aktaran Güneş, “İtalya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda bayrağımızı dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız. Hazır olduğumu düşünüyorum. Merdivenden çıkarken, ağaçlara, direklere ve ete vurasım geliyor. Bazen yolda yürürken gölge boksu yaptığımı görenler bile oluyor. Spor camiasında çok önemli sporcular var. Bunlar destek görürse ortaya çıkacak. Elazığ’ın da gayet iyi sporcuları var. Bunlar maddi yetersizliklerden dolayı spor yapamıyorlar. Benim de maddi yetersizliğim çok bulunmakta. Maddi ve manevi açıdan hocamızın dışında kimsenin desteğini göremedik. Bizim hocamız desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor. Elazığ’daki yetkililerin bu konuda çalışma yapmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

Zülfü Topuz: "Takdire şayan bir sporcu"

Mahmut Güneş’in teknik ve taktik çalışmaları, spordaki bilgi ve becerisiyle kendisini ispatladığını dile getiren Antrenör Zülfü Topuz, şunları kaydetti:

“Yıllardan beri vermiş olduğu azim ve istikrarlı bir mücadele neticesinde hak etmiş olduğu yere geldi. Mahmut’u daha iyi yerlerde görmeyi ümit ediyoruz. Bu ayın 9’unda Antalya’da kampa katılacaklar. Ayın 15’inde de İtalya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na gidecekler. Mahmut, hem kişilik ve karakteriyle, disiplinli çalışmalarıyla, hem de vermiş olduğu mücadeleleriyle gerçekten takdire şayan sporcularımızdan biridir. Her zaman efendiliğiyle, kişiliğiyle kendisini ispat etmiştir. İnşallah büyük bir başarı göstererek Elazığ’a, ülkemize dünya şampiyonu olarak geri döner."