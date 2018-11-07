Minik Elif Defne son yolculuğuna uğurlandı

İskenderun'da 12'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Elif Defne Çevik, Elazığ'da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde Adliye Lojmanları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun Adliyesi'nde görevli savcı Ebru Sağıroğlu ve Belen İlçe Karakol Komutanı Üsteğmen Gökhan Çevik'in ikiz çocuklarından Elif Defne Çevik (2), 12'nci katta bulunan evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Defne, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elif'in cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi. Merkez Hasan Tahsin Paşa Camine götürülen Elif'in küçük bedeni öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Asri Mezarlığı aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, baba Gökhan Çevik, askeri erkan, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.