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27 Kasım 2017 17:14

Mobil merkez, Kovancılar’da çocuklarla buluştu

Elazığ’da okulları gezip çocuklara yeni oyunlar öğretip spora yönlendiren ’Mobil Gençlik Merkezi’ Kovancılar ilçesinde öğrencilerle buluştu.

Mobil merkez, Kovancılar’da çocuklarla buluştu

27 Kasım 2017 17:14


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, gençleri ve çocukları spor faaliyetlerine teşvik etmek amacıyla Elazığ’da ’Mobil Gençlik Merkezi’ projesi başlatıldı. Elazığ Gençlik Merkezi koordinasyonunda üniversiteli öğrenciler, ilçe ilçe, köy köy gezerek öğrencileri ilk defa golf, badminton, mangala, tenis, okçuluk ve birçok spor dalı ile tanıştırıyor. Yapılan bir birinden farklı aktivitelerle özellikle kırsaldaki çocuklara unutulmaz anlar yaşayarak spora yönlendiren ’Mobil Gençlik Merkezi’ Kovancılar İsmet Paşa Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.


Elaziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında şehir merkezi ve ilçelerdeki çocuklara spor branşlarını tanıtmayı amaçladıklarını belirten Gençlik Merkezi İl Müdürü Hüsnü Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile ‘Mobil Gençlik Merkezi Projesi’ faaliyetleri kapsamında Kovancılar ilçesinin İsmetpasa Ortaokuluna geldik. Bugün burada öğrencilerle dolu dolu bir program gerçekleştirdik. Elazığ  Gençlik Merkezi olarak  düzenlediğimiz programda basketbol, mini golf, satranç, boks, dart, sokak tenisi, badminton, matrak,halat çekme mangala ve yüz boyama gibi oyunlar oynayan öğrenciler doyasıya eğlendi. Etkinliklere ara vermeden, diğer okullara da giderek devam edeceğiz" dedi.


Projedeki amacın dezavantajlı kitlelere ulaşmak olduğunu dile getiren Öztürk, "Gençlik Merkezi’ne gelemeyen ulaşamayan, dezavantajlı gençlerimiz, çocuklarımız genel müdürlüğümüzün yapmış olduğu projeyle Gençlik Merkezimiz direk belde çocuklarımıza, köy çocuklarımıza, ilçe çocuklarımıza ayağına götürmektedir. Gençlik Merkezinde yapılan bütün faaliyetleri Mobil Gençlik Merkezi sayesinde, o gençlerimize tanıtmaktır.


Birçok öğrencinin bu tür spor branşlarını hayatlarında görmemişler  ve Mobil Gençlik Merkezi Projesi ile öğrencilere sportif faaliyetlerin de tanıtıyoruz .Buradaki amacımız, Gençlik Merkezimizi en güzel bir şekilde yapılan çalışmaları tanıtmaktır" şeklinde konuştu.




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