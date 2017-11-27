Mobil merkez, Kovancılar’da çocuklarla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, gençleri ve çocukları spor faaliyetlerine teşvik etmek amacıyla Elazığ’da ’Mobil Gençlik Merkezi’ projesi başlatıldı. Elazığ Gençlik Merkezi koordinasyonunda üniversiteli öğrenciler, ilçe ilçe, köy köy gezerek öğrencileri ilk defa golf, badminton, mangala, tenis, okçuluk ve birçok spor dalı ile tanıştırıyor. Yapılan bir birinden farklı aktivitelerle özellikle kırsaldaki çocuklara unutulmaz anlar yaşayarak spora yönlendiren ’Mobil Gençlik Merkezi’ Kovancılar İsmet Paşa Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Elaziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında şehir merkezi ve ilçelerdeki çocuklara spor branşlarını tanıtmayı amaçladıklarını belirten Gençlik Merkezi İl Müdürü Hüsnü Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile ‘Mobil Gençlik Merkezi Projesi’ faaliyetleri kapsamında Kovancılar ilçesinin İsmetpasa Ortaokuluna geldik. Bugün burada öğrencilerle dolu dolu bir program gerçekleştirdik. Elazığ Gençlik Merkezi olarak düzenlediğimiz programda basketbol, mini golf, satranç, boks, dart, sokak tenisi, badminton, matrak,halat çekme mangala ve yüz boyama gibi oyunlar oynayan öğrenciler doyasıya eğlendi. Etkinliklere ara vermeden, diğer okullara da giderek devam edeceğiz" dedi.

Projedeki amacın dezavantajlı kitlelere ulaşmak olduğunu dile getiren Öztürk, "Gençlik Merkezi’ne gelemeyen ulaşamayan, dezavantajlı gençlerimiz, çocuklarımız genel müdürlüğümüzün yapmış olduğu projeyle Gençlik Merkezimiz direk belde çocuklarımıza, köy çocuklarımıza, ilçe çocuklarımıza ayağına götürmektedir. Gençlik Merkezinde yapılan bütün faaliyetleri Mobil Gençlik Merkezi sayesinde, o gençlerimize tanıtmaktır.

Birçok öğrencinin bu tür spor branşlarını hayatlarında görmemişler ve Mobil Gençlik Merkezi Projesi ile öğrencilere sportif faaliyetlerin de tanıtıyoruz .Buradaki amacımız, Gençlik Merkezimizi en güzel bir şekilde yapılan çalışmaları tanıtmaktır" şeklinde konuştu.