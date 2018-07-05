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05 Temmuz 2018 08:52

Narkotik köpeği, zuladaki toz esrarı buldu

Elazığ’da narkotik köpeği Neptün’ le yapılan aramada 1 kilogram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Narkotik köpeği, zuladaki toz esrarı buldu

05 Temmuz 2018 08:52


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, Diyarbakır yolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli bir araç durdurularak narkotik köpeği Neptün’le arama yapıldı. Yapılan arama sonucu, zulalanan 1 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Araç sürücüsü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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