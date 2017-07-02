Nehre düşen çocuk kayboldu

Olay, Palu’nun Beyhan beldesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapan 10 yaşlarındaki N.K., nehir kenarında oynarken bir anda suya düştü. Annesinin tutamadığı küçük kız akıntıya kapılarak suda kayboldu. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma AFAD, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüm ekiplerin katıldığı arama çalışması yaklaşık 20 kilometrelik alanda devam ettiği bildirildi. Dalgıçların su altında, diğer ekiplerin ise nehir boyunda arama çalışmasını sürdürüyor.