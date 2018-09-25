Öğrenciler, 15 Temmuz şehidini kabri başında andı

Elazığ'da ortaokul öğrencileri, 15 Temmuz şehidi Hüseyin Göral'ı kabri başında andı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Ortaokulu , 15 Temmuz şehitlerini anmak için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan özel harekat polisi Hüseyin Göral'ı kabri başında andı. Şehit Göral'ın merkeze bağlı Yürekli Köyü'nde bulunan mezarını ziyaret eden öğrenciler, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

Ömer Halisdemir'lerin,Fethi Sekin'lerin ve Hüseyin Göral'ların hep minnetle anılacağını dile getiren Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen “Onlar yüreklerde yaşayacaktır. Unutturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Vatan denilince akla ilk onlar gelecektir. Bilinecektir ki bu denli gözü kara yiğitlerimiz olmasa vatan da olmayacaktı. Gençlerimiz de bu bilinçle yetişecek, vatan ve bayrak söz konusu olunca taviz vermeyecek, atalarının izinden gidip daha müreffeh yarınlar için koşar adımlarla ilerleyeceklerdir” dedi.

15 Temmuz gecesi, milletin canı pahasına FETÖ hainlerine gereken cevabı verdiğini ve bundan sonra da vermeye devam edeceğini belirten Elazığ Ortaokulu Müdürü Mahmut Karadağ, “Ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyen vatan hainlerine karşı milletin vermiş olduğu destansı mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak adına şehit Göral'ın kabrini ziyaret ettik. 15 Temmuz bir milletin cuntacıların tanklarına, tüfeklerine ve bombalarına karşı yüreğiyle karşı koyan ve geri püskürten bir milletin destansı mücadelesidir. Bu millet, vatan söz konusu olduğunda düşman karşısında tek vücut olduğunu tüm dünyaya göstermiş, birliğini ve beraberliğini hiçbir gücün yıkamayacağını ispatlamıştır. Tüm dünyaya örnek olan bu mücadeleyi asla unutmayacağız ve gelecek nesillerimize unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

Gelecek nesiller olarak ülkede güven içinde yaşamaları için görev yaparken şehadet şerbetini için tüm şehitlere ve güvenlik güçlerine minnet borçlu olduklarını vurgulayan ortaokul öğrencisi Salih Fırat ise, “Canını hiçe sayarak bize emanet ettiğiniz bu vatan ve bayrağa gözümüz gibi bakacağımıza ant içeriz" diye konuştu.

Daha sonra öğrenciler şehidin baba evini ziyaret etti.