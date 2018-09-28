Öğrenciler geldi, ikinci el eşya satan esnafların yüzü güldü

Elazığ'da yaz boyu stok yapan ikinci el eşyacıların yüzü üniversite öğrencilerinin gelmesiyle gülmeye başladı.

Fırat Üniversitesine bu yıl 10 bin 699 yeni öğrencinin kayıt yaptırmasıyla birlikte ikinci el eşya satıcılarında hem hareketlilik yaşandı hem de yüzler gülmeye başladı. Öğrenciler kiraladıkları evler için genelde yatak, çekyat, buzdolabı, halı, masa, dolap ve mutfak malzemeleri gibi çeşitli ihtiyaçlarını fiyatı daha uygun olduğu için yaz boyu stok yapan ikinci el satan esnaflardan alıyor. Elazığ'da ikinci eşyalarla öğrencilerin kalacağı bir ev, bin 500 ile 2 bin 500 TL arasında uygun fiyata hazır hale geliyor. Yaklaşık 25 esnafın ikinci el eşya sattığı kentte, yaklaşık 1 ay bu hareketliliğin yoğun olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Geçen hafta öğrencilerin gelmeye başladığını belirten ikinci el eşya satıcısı Selami Yeğen, "Bu sene kayıt yapan öğrenciler geldi. Yurda gidenler ve eve çıkanlar oldu. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla beraber alışveriş yapmaya geldiler. Eşyaların çoğunu sattık. Depolardan eşya getirdik. Fiyatlarda geçen seneye göre artış var ama fakat fazla değil. Piyasadaki sıfır eşyalara göre çok az bir artış var. Burada yaklaşık 25 tane esnaf arkadaş var. Öğrenciler istedikleri yere giriyorlar. Bizler de yardımcı oluyoruz. Bizim sezonumuz şimdi. Yazın rölantide gidiyor. Tayin çıkan memurlar da geliyor. Ama ilk öncelik öğrencilerdir. Ortalama 3-4 kişinin kaldığı bir evi bin 500 ile 2 bin 500 liraya diziyorlar” dedi.

Şu an öğrencilerin hepsinin gelmediğini ama yine de yoğunluğun olduğunu vurgulayan Semih Uman da "Hepsi geldikten sonra daha yoğun olmasını bekliyoruz. Fiyatlar geçen sene göre aynı. Masa, bez dolap, yatak fiyatları geçen seneyle aynı. Yazın stok yaptık. Depoları doldurduk. Öğrencileri bekliyoruz. Senelik bir sezonumuz var. Oda bu sezon" diye konuştu.

Eve çıkmayı düşündüklerini belirten öğrenciler ise ikinci el eşyaların daha uygun olduğunu, gezip bakarak istedikleri malzemeleri alacaklarını ifade etti.