Öğrenciler, sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı

Elazığ'da üniversite öğrencileri cadde üzerinde sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı.

Malatya Caddesi Hazar Dağlı kavşağında Fırat Üniversitesi (FÜ) Genç Kızılay Öğrenci topluluğu tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinin desteğiyle "Emniyet Kemeri Tak Hayatı Tak" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, farkındalık oluşturan afişleri sürücülere göstermesinin ardından tiyatro ile emniyet kemerinin önemini anlattı.

Kemeri tak hayata bağlan sloganıyla farkındalık oluşturduklarını ifade eden F.Ü Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu Başkanı Fatih Bakır, “Yazdığımız küçük notları sürücülerle paylaştık. Sürücülerin emniyet kemeri takmaları gerektiğini ve bunun hayatlarına mal olacağını emniyet kemerinin bizim hayatta büyük bir yeri olduğunu anlattık. Farkındalık oluşturacak afişlerimiz var. Emniyet mensupları ile bugün burada böyle bir etkinlik yaptık” dedi.