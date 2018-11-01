Öğrenciler, tarihi Harput mahallesinde çöp topladı

Elazığ'da, üniversite ve ortaokul öğrencileri farkındalık oluşturmak için tarihi Harput mahallesinde çöp topladı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri ile İstiklal Ortaokulu öğrencileri tarihi Harput Mahallesi'nde bulaşarak farkındalık oluşturmak için çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Maskelerini takıp eldivenlerini giyen öğrenciler,'Biz size örnek olalım' sosyal sorumluluk projesiyle çöpleri topladı.

Öğrencilerin, Harput'un genelinde temizlik kampanyası başlatması ile topluma bir mesaj verildiğini belirten Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat,sigara izmariti, pet şişeler ve diğer çöpleri yere atmayarak duyarlı olmalarını rica ettiklerini söyledi.

Halka İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri ile İstiklal Ortaokulu öğrencileri ile beraber sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldiklerini aktaran üniversite öğrencilerinden Dilan Yazıcı, “Projemizin amacı çevre bilinci oluşturmak. Çünkü genelde herkes çevreyi kirletiyor. Aslında yetişkinlerin bize örnek olması gerekirken çocuklar bize örnek oluyor"dedi.

Öğrencilerden Kübra Güler ise, farkındalık oluşturdukları temizlik kampanyasında kendilerine ortak olan orta okul öğrencilerine teşekkür etti.