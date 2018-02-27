Öğrencilerden örnek davranış

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler için çalışma yaptı. Bir araya gelen öğrenciler, kent merkezinde esnaflardan yardım topladı. Toplanan yardımlar, yine öğrenciler tarafından Sosyal Faaliyet Koordinatörü Serkan Başarslan gözetiminde tespit edilen ihtiyaç sahibi 4 aileye ulaştırıldı.

Yurtlarda barınan gönlü zengin öğrencilerin anlamlı davranışının takdire şayan olduğunu belirten KYK İl Müdürü Süphi Döner;" Elazığ’da bulunan 7 ayrı kız ve erkek yurdundan yaklaşık 100 öğrencimiz, Gönüllüler Kulübü bünyesinde şehirdeki esnaflarımızı kapı kapı gezmiş ve yardım malzemesi toplamışlar. Bu gençliğimizle ne kadar gurur duysak azdır. Ben tüm öğrencilerimizi ve onlara destek veren tüm esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum"dedi.