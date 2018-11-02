Öğrencilere iş adamları ve iş dünyasının beklentileri anlatıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şubesi ile Fırat Üniversitesi (FÜ) arasında imzalanan "Eğitim Araştırma ve Yayım Faaliyetleri İşbirliği" protokolü kapsamında Şube Başkanı Hasan Uzun seminer verdi. FÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik verilen seminerde "İş Adamlarının ve İş Dünyasının Gençlerden Beklentileri" anlatıldı.

Gençlerin, öğrencilerin şu andaki gündeminin bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek olduğunu, son sınıflara geldiklerinde iş dünyasının nasıl bir üniversite mezunu beklediğinin öncelikli konu haline geldiğini belirten MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun,"Bu soruyu son sınıfa gelmeden daha işin başındayken kendinize sormanız doğru tercih yapmanızda etkili olacaktır. Öncelikle, nasıl bir mezun olursam, işverenler beni arar, hangi işte çalışırsam daha mutlu olurum, daha üretken verimli, başarılı nasıl olurum gibi soruları kendinize sormanız gerekli" dedi.

İş adamları olarak gençlerden beklentilerini de aktaran Uzun,"Öncelikle çalışan ve gençlerin güzel ahlaklı olmalarını önemsiyoruz. Güvenilir, çalışkan, tecrübeli olmalarını, güçlü iletişim kurabilmelerini,bilmeye, öğrenmeye açık olmalarını,özgüveni yüksek hedeflerinin olmasını,kendini sürekli geliştirmeli ve kurumuna katkı sağlamalı,fırsat ve tehlikeleri görebilen tedbir alabilen,işini takip eden ve sonuçlandırabilen,çalışma isteği ve çalışma alışkanlığı olan,teorik bilgiyi pratiğe dökebilen ve var olan sistemi hiç sorgulamadan kabul edenleri değil, sistemin tıkanıklarını gören, her şeye rağmen yılmadan bunlarla savaşan, yeni sistemler geliştirebilen çalışanlar istemektedir"diye bilgi verdi.

İş adamlarının bu özellikteki kişileri asla geri çevirmeyeceğine de vurgu yapan Uzun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu öğrencilerinin, iş adamı olma potansiyellerinin çok yüksek olduğunu, kendilerini bir kurumda çalışan olmaktan çok iş adamı olma yolunda geliştirip adım atmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.