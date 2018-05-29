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29 Mayıs 2018 10:17

Öğrencilere sağlıklı beslenme semineri verildi

Elazığ’da öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme semineri verildi.

Öğrencilere sağlıklı beslenme semineri verildi

29 Mayıs 2018 10:17


Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Sağlıklı beslenme semineri” verildi.Diyetisyen Neslihan Yumakgil’in verdiği seminerde, öğrencilere sağlıklı beslenme  ile ilgili detaylı bilgiler aktırılırken, öğrencilerin de soruları yanıtlandı.


Sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi verdiklerini belirten Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “Sağlıklı beslenme nasıl olur. Hangi besinlerden ne kadar tüketmeliyiz. Bunlar hakkında konuştuk. Kilolu bireylerin nasıl beslenmesi gerekiyor veya zayıf bireylerin nasıl beslenmesi gerektiği hakkında öğrencilerle bilgi alış verişinde bulunduk”dedi.


Seminerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Okulun Müdür Yardımcısı Arif Güder ise, “Ramazan ayında diyabetle ilgili bir seminer verilmesi bizi mutlu etti. Bu etkinliği ramazan ayından önce düzenlemeyi düşünüyorduk ama iş yoğunluğundan dolayı Ramazan ayında yapmak zorunda kaldık.Bundan sonra faklı konularla ilgili bu tarz konferanslar planlıyoruz. Velilerimizin de öğrencilerimizi bu tarz konferanslara yönlendirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Seminere Hastane Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Diyetisyen Neslihan Yumakgil, Okul idarecileri,öğretmen ve öğrenciler katıldı.




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