Öğrencilere ‘Yaşam ve Uyum Sorunu’ semineri verildi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Altınçevre Yatılı Erkek Kur’an Kursunda eğitim gören öğrencilere ‘Yaşam ve Uyum Sorunu’ konulu seminer programı düzenlendi. Program, Psikolog Mehmet Coşkun tarafından ‘Yaşama ve Uyum Sorunu ‘ konusunda bilgi vermesiyle başladı.

Öğrencilerin hem pozitif bilimlerde hem dini bilgiler konusunda donanımlı olması gerektiğini belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç,” Bu amaçla biz hem okullarımızı hem de Kur’an kurslarımızı takip ederek, kendilerine ne türlü katkılar sunabileceğimizi değerlendiriyoruz. İmkanlar çerçevesinde öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Programa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, Altınçevre Yatılı Erkek Kur’an Kursu Müdürü Yusuf Yazar ve öğrenciler katıldı.