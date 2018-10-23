Öğrencileri, Hava Harp Okuluyla ilgili Tuğgeneral Karsavuranoğlu bilgilendirdi

Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu "Hava Harp Okulu"na geçişle ilgili bilgilendirdi.

FÜ Bilgisayar, Yazılım, Elektrik- Elektronik Mühendisliği 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik Hava Harp Okulu için bilgilendirme semineri Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa Malatya 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Halil Hasar, üniversite yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda, Malatya 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu ile Binbaşı Serkan Karal öğrencilere Hava Harp Okuluna geçiş ve pilotlukla ilgili ekrana yansıtılan sunum eşliğinde bilgi verdi.

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde yaklaşık 2 bin öğrenciye hitap eden bir seminer olduğunu belirten Fırat Üniversitesi(FÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, “Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu için pilot ihtiyacı var. Ülkemizde ciddi şekilde ihtiyaç duyulan ve tamamen temel mühendislik eğitimini almış olan öğrencilere, general ve ilgili eğitmenler tarafından bilgiler verildi. Özellikle Fırat Üniversitesi'nin seçilmişi olması bizim için oldukça anlamlı oldu. Ülkesini seven, vatansever insanların ve öğrencilerin seçimi ile ilgili olan bir sınav sistemi var. Ülke olarak daha önceki yıllardan kaynaklı olarak bazı problemlerden dolayı pilot açığı çok fazla sayıdadır. Öğrenciler içerisinde özellikle Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik bir geçiş programıydı. Fırat Üniversitesi ülkemizin bu açığını kapatmak adına sorumluluğun bilincindedir. Bizden böyle bir program talep edildi, paydaş öğrencileri kendileriyle bir araya getirdik. Güzel ve anlamı bir programdı. Verimli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Program sonrası 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ı da makamında ziyaret etti.