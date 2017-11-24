Öğrencilikten öğretmenliğe 63 yıllık dostluk örneği

73 yaşındaki emekli Öğretmen Emine Beşe, 63 yıl önce Ağın İlçesinde ortaokulda öğrenciyken öğretmeni olan, daha sonra eğitimini tamamlayıp öğretmen olması nedeniyle meslektaşı haline gelen 92 yaşındaki Mehmet Nuri Karaoğlu ile Elazığ Gazi Huzurevinde yolu tekrar kesişti. Sırasıyla Elazığ, Iğdır ve İstanbul’da öğretmenlik yapan Beşe, ortaokulda kendisine eğitim veren, ardından 5 yıl aynı okulda birlikte öğretmenlik yaptığı öğretmeni Mehmet Nuri Karaoğlu ile dostluk bağını hiç bir zaman koparmadı. Emekli olduktan sonra öğretmeni Karaoğlu’nu ziyaret eden ve huzurevinde kaldığını öğrenen Beşe, kocası Hamdullah Haki’yi de yanına alarak huzurevine yerleşti.

Şimdi hem çok sevdiği öğretmeni, hemde kocasıyla birlikte Gazi Huzurevinde kalan Beşe her gün bir araya gelerek sohbet ederek günlerini geçiriyor.

Hem öğrencisi oldu, hem meslektaşı

63 yıl önce Mehmet Nuri Karaoğlu’nun kendisinin Ağın Ortaokulunda öğretmeni olduğunu belirten emekli öğretmen Emine Beşe, “Öğretmenim dersine çok iyi çalışarak sınıfa gelen biriydi. Kendisi disiplinli ve çocukların ona saygı duymasını çok iyi sağlardı. Ağın Ortaokulundan ayrıldıktan sonra ben öğretmen okulunda okudum. Öğretmenliğe başladıktan sonra 1 yıl Pinçirik köyünde öğretmenlik yaptım. Daha sonra Iğdır’a gittim. Iğdır’da 6 yıl öğretmenlik yaptım. Orada görevim bittikten sonra Ağında öğretmenimle beraber 5 yıl meslektaş oldum. Eşimle beraber Ağın’da ki görevimin ardından İstanbul’a gittim” diyerek geçmişi anımsattı.

"Huzurevine yerleşmemizde öğretmenimin büyük rolü oldu"

Kendisinin emekli olmasının ardından öğretmeni Mehmet Nuri Karaoğlu’nun ziyarete geldiğini aktaran Beşe, “Öğretmenim bana huzurevinde kaldığını anlattı. Bizde öğretmenimizin huzurevinde olması ve yaşlanmamızdan dolayı huzurevine geldik. Huzurevine gelmemizde öğretmenimin büyük rolü oldu. O bize detaylı olarak rahat olduğunu anlattı. Bizde hep birlikte olunca daha mutlu olacağımızı düşündük. Şuanda eşim, ben ve öğretmenim birlikte huzurevinde kalıyoruz. Birlikte toplanıyoruz sohbet ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Gelmesine çok sevindim"

Bir dönem öğrencisi ardından meslektaşı olan Emine Beşe’nin öğrencilik yıllarını dile getiren 92 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Nuri Karaoğlu, derslerini ve ödevlerini vaktinde yapan ve doğruları söyleyen bir öğrencilik dönemi olduğunu kaydetti.

Emine öğretmeni çok iyi tanıdığını da vurgulayan Karaoğlu," Daha sonra öğretmen olarak tekrar Ağın’a döndü. Meslektaş iken yine aynı düzenini sürdürüyordu. Kendisi öğrencilere karşı iyi bir öğretmendi. İkimizde birbirimize çok güveniyorduk. Ben 4-5 yıl sonra emekli oldum. Kendisiyle dostluğumuz devam etti. Kendisinin huzurevine gelmesine çok sevindim”diyerek sözlerini tamamladı.