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24 Kasım 2017 10:19

Öğretmenler gününde, emekli öğretmen oğlunu öldürdü

Elazığ’da emekli bir öğretmen baba eve alkollü gelip ortalığı dağıtan oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Öğretmenler gününde, emekli öğretmen oğlunu öldürdü

24 Kasım 2017 10:19


Olay merkez Abdullahpaşa mahallesi 270. sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Kılıç (31), sabaha karşı bir arkadaşıyla alkollü olarak eve geldi.Evde camları kırıp ortalığı dağıtan Kılıç, babası emekli öğretmen Rifat Kılıç (61) ile tartıştı. Tartışma esnasında baba eline aldığı av tüfeği ile oğluna bir el ateş etti. Sesi duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Kılıç’ın öldüğünü belirledi.


Evde bulunan baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin eve gelerek yaptığı incelemenin ardından Nihat Kılıç’ın cansız bedeni cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Sağlık kontrolünden geçirilen baba ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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