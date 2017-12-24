Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 14:21

Oğuzhan Baykal Elaziz Belediyespor’da

Elaziz Belediyespor, Tekirdağspor’dan Oğuzhan Baykal’ı renklerine bağladı.

Oğuzhan Baykal Elaziz Belediyespor’da

24 Aralık 2017 14:21


TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, aynı grupta yer aldığı Tekirdağspor’dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Baykal ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Tekirdağspor ile olan sözleşmesini 21 Aralık tarihi itibariyle fesheden 25 yaşındaki Oğuzhan Baykal, bu sezon forma giydiği 10 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 574 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.


Elaziz Belediyespor Kulübü’nden transfere ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak Tekirdağspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Oğuzhan Baykal ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Oğuzhan’a hoş geldin diyor, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Salı
    Sisli
    9°C
  • Çarşamba
    Sisli
    9°C
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç