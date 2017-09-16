Okul alışverişinde vatandaşlar sıraya girdi, esnafın yüzünü güldü

Elazığ’da yeni eğitim-öğretim yılına 2 gün kala okul alışverişi telaşı yaşanmaya başladı. Yaz tatilinin ardından aileler, 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi, çocuklarını yanlarına alarak çarşı pazar gezmeye başladı. Kimisi ilk kez okula başlayacak çocuğu için çanta seçerken, kimisi de kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçları için çarşıya çıktı. Bazı mağaza ve kırtasiyelerde ise vatandaşlar sıraya girdi. Yaşanan hareketlilik ise hazırlık yapan esnafın yüzünü güldürdü.

Velilerin son gün yığıldığını belirten esnaflardan Burak Çelik, “Şu an bir yoğunluk var. Ürünlerimiz tükenmek üzere. Ürünlerimiz hem kaliteli hem de uygun. İlkokul kıyafetleri 80-95 TL arası iken lise kıyafetleri ise 100-120 TL arası değişiyor. Geçen seneye göre kıyafetlerde fark var ama bizde yok. Biz geçen seneki fiyattan veriyoruz ve müşterilerimiz memnun kalıyor” dedi.

Oğlunun 4’üncü sınıfa geçtiğini ve onun için alışveriş yaptığını dile getiren Serpil Balık ise “Ankara’da oturuyorum. Ankara’da çok pahalı olduğu için buradan aldım. Bir pantolon Ankara’da 60 lira ama burada çok uyguna aldım. 20 TL’den başlıyor. Benim de işime geldiği için buradan 4 tane pantolon alıp Ankara’ya götürmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Kızı için okul kıyafeti aldığını aktaran Zülküf Arı da, “Bu sene fiyatlar pek değişmemiş. Geçen senenin hemen hemen aynısı sayılır ve memnunuz. Bu yeni eğitim öğretim yılının da tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Oğlum liseye geçti. Ona tişört ve pantolon aldık. Kızıma da gömlek aldık. Çorap da alıp alışverişimizi tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Okulların açılmasına az bir süre kalan yoğun bir tempoya girdiklerini vurgulayan kırtasiyecilerden Ebru Tuğrul ise öğrencilerin yoğun şekilde alışveriş yaptığını ve hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti.