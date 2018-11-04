Okulda atıklar puana dönüşüyor, alışverişte kullanılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında Elazığ'da bir ilkokula kurulan Atık Matik ile öğrenciler plastik atığı geri dönüşüme kazandırıp puan toplayarak kantinde kullanmaya başladı.

Elazığ Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında Koç İlkokuluna Atık Matik kurdu. Bu kapsamdan öğrenciler, pet şişelerini artık çöpe değil Atık Matik'e atıyor. Her attıkları atık sayesinde kendilerine verilen kartlara puan yükleyen öğrenciler, topladıkları puanla da kantinden alışveriş yapıyor. Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören proje sayesinde 1,5 ayda 250 kilogram atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Başlatılan geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları çerçevesinde Koç İlköğretim Okuluna Atık Matik kurduklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bu Atık Matik'le çocuklarımız ellerindeki kartlarla geliyor, pet şişeleri buraya atıyorlar, kartlarına puan yükleniyor o puanla da kantinden alışveriş yapma imkanı elde ediyorlar. Dolayısıyla pet şişelerimiz çöpe ve tabiata gitmiyor, toprağı kirletmiyor. Pet şişe ve diğer atıklarımızı burada hem geri dönüşümde değerlendirmiş oluyoruz hem de çevreyi kirletmemiş oluyoruz” dedi.

"Çocuklarımız geri dönüşümü iyi biliyor"

Çocukların geri dönüşüm konusunda bilinçlendiğini ve çevreye sahip çıktığına dikkat çeken Başkan Yanılmaz, “Çocuklarımız Atık Matik'i devamlı kullanıyorlar. Bıraktığımız andan itibaren çok sık dolmaya başladı. Bu da çocuklarımızın imkan verildiğinde geri dönüşümü ne kadar iyi bildiklerini ve iyi değerlendirdiklerinin bir işaretidir. Onlar getirip bırakıyorlar biz de onları alıp ilgili yerlere aktarıyoruz ve kullanıyoruz. Bu çerçevede Emine Erdoğan'ın Türkiye'de başlatmış olduğu sıfır atık projesine Elazığ'dan en büyük desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Öğrenciler Atık Matik'le kartlarını doldurup, alış veriş yapıyor

Pet şişeleri biriktirdiğini ifade eden öğrencilerden Elif Tunç ise, “Sonra geliyorum Atik Matik'e atıyorum. Doğamı ve çevremi korumaya çalışıyorum. Kartımı okutuyorum ve puan yüklüyorum. O puanlarla da kantinden alışveriş yapıyorum. Çevremizi güzel tutmayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Şişeleri makineye attığını ifade eden öğrencilerden Fatih Furkan Kömürlü de, “Daha sonra süre başlıyor ve kartı okutuyorum. O karta puan yükleniyor. Kaç puan varsa alışveriş yapıyoruz. Artık çöpe değil oraya atıyorum. O yüzden çevreye katkım oluyor” ifadelerine yer verdi.