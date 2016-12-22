Ölümle sonuçlanan yağmaya 5 yıl 10 ay hapis

Elazığ’ın Baskil ilçesinde 94 yaşındaki şahsın evine girerek yağma suçunu gerçekleştirdiği iddia edilen zanlıya, mahkeme heyeti 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Yaşlı adam, olay sonrası düşme veya iteleme sonucu düşerek yaralanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Olay, 4 Mart 2016’da Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir evde meydana gelmişti. Yalnız yaşayan 94 yaşındaki Hanifi Songün, evin içinde yaralı ve baygın bir şekilde yerde yatarken yakınları tarafından bulunmuştu. Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. İlk başta düşerek öldüğü düşünülen yaşlı adamın çocukları, evde yaşlı adama ait parasının kayıp olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Cinayet Büro Amirliği’nde oluşturulan özel ekip, ilçeye giderek yaptığı çalışmada İlçe Belediyesi su arıza işlerinde taşeron firmanın işçisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası 28 yaşındaki Ahmet B.’nin paraları çaldığını ortaya çıkarmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet B. hakkında açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Ahmet B., maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, tanıkları dinlemesinin ardından duruşmada araştırılacak bir husus kalmadığını belirterek savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında sanığın su saati tamiri için gittiği evde yaşlı adamın paralarını gördüğü, daha sonra tekrar eve geldiği, evdeki soba borularının çıkması, olağan dışı dağınıklık, maktulün sağ kaşındaki kesi, vücuttaki yaralanmalarının düşme sonucu olmayacağı, boğuşma sonucu olabileceği nedeniyle nitelikle yağma suçundan TCK 149/1- d maddesi gereğince 15 yıl kadar cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı, savcının mütalaasına katılmadıklarını, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin yaşlı adamın ölümüyle alakası olmadığını, samimi itirafında paraları görünce hırsızlık yaptığını belirttiği açık olduğundan müvekkilinin hırsızlık suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.

Son sözü sorulan sanık Ahmet B. ise, “Paraları görünce bir cahillik ettim, tekrar eve gelerek ceketinin cebindeki paraları çaldım. Ölümünde benim bir alakam yok. Çok pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında TCK’nın 149/1-d ve 2. maddeleri gereğince yağma suçunun işlediği sebebiyle 12 yıl hapis cezası verdiklerini, maddi zararın karşılanması nedeniyle cezasını 5 yıl 10 aya düşürdüklerini açıkladı.