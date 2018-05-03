Ölümlü ve yaralamalı kazalar kameraya yansıdı

Elazığ’da kameralara yansıyan kazalardan birinde kamyonetin altında kalan yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle her yerde olduğu gibi Elazığ ve Bingöl’de kazalar meydana geldi. Bu kazalardan bazıları kentlerde kurulan şehir polis kameralarına yansıdı. Elazığ’daki kameralara takılan kazalardan biri merkeze bağlı Yeni Mahalle Yahya Kemal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.S. idaresindeki 44 LA 852 plakalı araçla 23 FU 818 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan 44 plakalı araç, karşıya geçmek için refüjde bekleyen Güler Sevinç’e (58) çarparak ölümüne neden oldu.

Yine Elazığ’daki bir başka kazada ise merkeze bağlı Doğukent Mahallesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir sürücü sağa sola dikkat etmeden hızlıca karşıya geçti. Bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu.

Bingöl’de yolun ortasında duran bir otomobile karşıdan gelen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada duran otomobil sürücüsü ile yolda sohbet eden bir kişi iki araç arasında sıkışarak yaralandı.

Yine Bingöl’de başka bir kazada ise aynı istikamette seyir eden minibüs ile otomobil trafik kurallarına uymadıkları için çarpıştı.