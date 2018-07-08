Önce çocuğa daha sonra otomobile çarptı: 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Kaza, Elazığ Diyarbakır karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sünnet aracı olan 23 TD 946 plakalı otomobil, para almak için bir anda yola atlayan çocuğa çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, Diyarbakır istikametine seyir halinde olan E.E. idaresindeki 23 BV 978 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.