Elazığ’da Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından ‘İstişare Buluşmaları’ programı düzenledi. Kültür Park Mamurat’ül Aziz Salonunda yapılan programa Önder Genel Başkan Halit Bekiroğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Sivil toplum kuruluşu ve siyasi tecrübeleriyle Türkiye’de çok önemli işleri başardıklarını dile getiren Bekiroğlu, "Belli bir noktaya da geldik. Bizim bundan sonra yapabileceğimiz en önemli şey, aşağıdan yukarıya bir değişimi, kaliteyi ve birimi yeniden oluşturmaktır. Türkiye dindar insanlar hayatın bir çok alanına giremedikleri için aslında imam hatip hamlesi ile hayatın tüm alanlarına girmiş oldular. Siyaset dahi birçok alanda belli kesintilere rağmen başarılar elde ettiler" dedi.

Her şeyin yukarıdan aşağı olması gerektiğini düşünen bir anlayışa doğru gidildiğini aktaran Bekiroğlu, "Tam aksine bizim bundan sonra aşağından yukarıya bir değişimi el birliği ile zorlamamız gerekiyor. Tüm bu yıpratma çalışmalarına, 15 Temmuzlara, FETÖ ve benzeri örneklere rağmen bizim bundan sonraki en önemli çıkış noktamız Allah’ın izniyle STK, barolar, sendikalar ve dernekler olacaktır. Hayatın tüm alanlarında kılcal damarlara inebilen aşağından yukarı bir değişimi, kaliteyi ve dinamizmi zorlayabilen gayrete ihtiyacımız var" diye konuştu.