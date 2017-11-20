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20 Kasım 2017 11:39

Op. Dr. Yıldız, “Bizi gururlandıran her sporcunun ve kulübün yanında olduk”

Elazığ’ı gururlandıran her sporcunun ve kulübün yanında olduklarını belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op.

Op. Dr. Yıldız, “Bizi gururlandıran her sporcunun ve kulübün yanında olduk”

20 Kasım 2017 11:39

Dr. Mahmut Yıldız, hem kulüplere hem de sporculara ücretsiz bir şekilde hizmet sunduklarını söyledi.


Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Şahin Şerifoğulları, amatör kulüplere ve sporculara verdikleri sağlık hizmetinden dolayı Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız’a plaket verdi.


Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kulüplerimize sağlık alanında ne gibi hizmet verilebilinir diye istişarelerde bulunduk. Uzun zamandır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak kulüp lisanslamada sağlıkta ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Hocamızla görüştükten sonra amatör spor kulüpleri sporcularına yardımcı olacaklarını ilettiler. Uzun zamandır da kulüplerimize yardımcı oluyorlar. Bundan dolayı hocamıza gelip teşekkür ettik. Bundan sonraki süreçte de Amatör kulüplerimizle ilgili fikir alışverişlerinde bulunduk. Medical Park Hastanesine şükranlarımı sunuyorum. Büyük bir yükümüzü aldılar. Nezih bir ortamda Elazığ’a hizmet veriyorlar. Buna bizi de dahil ettiler. Bundan sonraki süreçte de yardım edeceklerini dile getirdiler” dedi.


2017-2018 sezonu döneminde Elazığ’da sporun ve sporcunun yanında olmak sloganıyla Elazığspor’a sağlık sponsoru olduklarını dile getiren Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, “ Onun dışında amatör kulüplerden de böyle talep geldi. Bizde bu talebe istinaden yanlarında olduk. Spor noktasında Elazığ’ı dışarıda temsil eden ve bizi gururlandıran her sporcunun ve kulübün yanında olduk. Hizmetlerimizi burada ücretsiz bir şekilde hem kulüplerimize hem de sporcularımıza sunduk. Bunun dışında ambulans hizmeti sunuyoruz. Gerekli malzeme eksiklik noktasında da tamamlama noktalarına gidiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Medical Park Elazığ Hastanesi olarak sporun ve sporcunun yanında olduğumuz kadar Elazığ’a hizmet eden her kurumun içinde olacağız” diye konuştu.




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