Organ bağışı yapan aileye teşekkür belgesi

Elazığ'da daha önce, beyin ölümü gerçekleşip organları bağışlanan hastanın, ailesine teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Eylül ayında Fethi Sekin Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen ve yakınları tarafından organları bağışlanan 43 yaşındaki Aşkın Karakaya'nın , Kovancılar ilçesinde bulunan ailesini ziyaret etti. Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Gürgöze ve Başkan Yardımcısı Dr. Cihan Tekin, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. İzzettin Günay'ın eşlik ettiği ziyarette Polat, Karakaya'nın eşi Gülseher ile kızı Kübra ile bir araya gelerek, teşekkür belgesi verdi.

Ziyaretin Organ Bağışı Haftası'nda yapılmasının ayrı bir önem kazandığını belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat,"Bu gün evlerinde bizleri kabul ederek, ziyaretimize anlam katan değerli ailemiz, bilindiği üzere Eylül 2018 tarihinde müdürlüğümüze bağlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarını bağışlayarak, çok önemli ve bir o kadarda hayırlı olan bir karara imza atmış oldu. Almış oldukları karar neticesinde vatandaşlık görevlerini dini ve vijdanı duygularla birleştirerek ülkemizin çok hassas ve muhtaç olduğu bir konuda çok güzel bir örnek oluşturdular”dedi.

Ailenin “Organ bağışı yapılsaydı o yaşayacaktı, olmadı o başkalarını yaşattı” sözlerini anımsatan Polat," Ülkemizde 25 bin 821 vatandaşımız organ ve doku nakline ihtiyacı var. Bunu düşündükçe ailemizin yapmış olduğu organ bağışının önemi takdire şayandır. Yapılan organ bağışı sonucu alınan karaciğer ve 2 kornea ülkemizin değişik yerlerinde umutla organ bekleyen vatandaşlarımıza yaşam kaynağı oldu"ifadelerini kullandı.