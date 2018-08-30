Orhan Kaynak: "Akılcı bir oyunla kazanacak güçteyiz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, 4. haftada evinde oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-Beyazlı ekip Elazığ Atatürk Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla maçın taktiğini denedi. Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmana tüm futbolcular katılırken, Ömer Yıldız ile kaleci Ahmet Doğan takımdan ayrı düz koşuyla çalışmayı tamamladı. Antrenman öncesi Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana iyi oyuna vurgu yaptıklarını belirten Orhan Kaynak, "İyi oyundan vazgeçmiyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Hücum anlamında sıkıntılarımız var. Balıkesirspor maçında golleri ortaya koymamız gerekiyor. İnancımız, güvencimiz tam. Oyuncu arkadaşlarımıza da onu aşılamaya çalışıyoruz. Kazanmak için taraftarlarımızla bütünleşerek bu maçtan 3 puan almayı düşünüyoruz. Maç, maçta kazanılıyor. Biz son iki maçta kazanmak için her şeyi veren bir takıma sahiptik son yarım saatte. Pozisyonlarımız vardı, bu manada sıkıntılarımız yok. Kondisyon olarak sıkıntımız yok, pozisyon olarak sıkıntılarımız var. Şartlar ne olursa olsun değil, akılcı bir oyunla kazanacak güçteyiz. Son iki maçta şampiyonluğun güçlü adaylarıyla oynadık ama ne olursa olsun teslim olmadık. Bu maçta da oyunumuzu oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Balıkesirspor’a da saygı duyacağız" şeklinde konuştu.

Adem Alkaşi: "Bu takım varlığını herkese hissettirecektir"

İyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden takımın tecrübeli sağ beki Adem Alkaşi ise "Çok kötü oynamadan bu şartlarda takım arkadaşlarım iyi mücadele ettiler. Giresun ve Bolu maçlarında rakiplerimiz kolay geçeceğini düşünüyordu ama öyle olmadığını gösterdik. Önümüzde bir Balıkesirspor maçı var. Şartlar ne olursa olsun arkadaşlarım çıkacak ellerinden geleni yapacak. Yeni arkadaşlarımız tam anlamıyla hazır değiller. Bu milli takım arası bizim için çok iyi olacak. Asıl hedefimiz Balıkesirspor maçını kazanıp Milli araya 4 puanla girip nefes almak. Her ne şartta olursa olsun burası Elazığspor, büyük bir camia. Kim ne derse desin bu takım varlığını herkese hissettirecektir. Gelen arkadaşlarımızla daha da güçlü olacağız. Biz buradayız ve Allah’ın izniyle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Emre Öztürk: "Sahaya galibiyet içi çıkacağız"

Şampiyonluğa kurulmuş iki takımla art arda oynadıklarını dile getiren sol bek oyuncusu Emre Öztürk ise, "O maçlarda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Küçük hatalarla yediğimiz goller var. Tek kaleye dönüşen bir maç vardı. Balıkesir bizim 1 puan üstümüzde. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Allah’ın izniyle kazanmayı düşünüyoruz. Biz kaliteli takımız. Sadece hücum anlamında biraz sorunlar yaşıyoruz. Bize zaman lazım" diyerek sözlerini tamamladı.