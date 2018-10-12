Orhan Kaynak: “Birçok kulüp gibi bizim de durumumuz sıkıntılı"

TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, önlerini görebildikleri anda oyuncuların umutlanacağı bir ortam oluşabileceğine inandığını belirterek, "Şu anda kulübümüzün durumu malum. Birçok kulüp gibi bizim de durumumuz sıkıntılı. Oyuncu arkadaşlarımızla maç kazanmaya çalışıyoruz"dedi.

TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, takımın son durumu ve yaşananlarla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulundu. Elazığspor'un önünün açılması için maç kazanmaları gerektiğini dile getiren Teknik Direktör Kaynak, “Hem taraftarlarımız, hem Elazığspor'u seven bütün insanları mutlu etmek istiyoruz. Tabi ki bunun için mücadele ediyoruz. Bütün oyuncu arkadaşlarımızla iyi niyetimizle çalışıyoruz ama bakıyorsunuz maçlarda o kadar şansızlıklar yaşıyoruz ki ya girdiğimiz pozisyonları gole çeviremiyoruz, ya hiç ummadığımız anlarda goller yiyoruz ya da kırmızı kartla karşılaşıyoruz. Diarra bu hafta çok iyi başlamasına rağmen kırmızı gördü. İlk defa hakem bu ligde maçı yönetiyor onun şansızlığını yaşıyoruz" diye konuştu.

"Bir çok kulüp gibi bizim durumumuzda sıkıntılı"

Şehrin taraftarları olduğuna dikkat çeken Kaynak, "Önlerini görebildikleri anda oyuncuların da umut alabileceği bir ortam oluşabileceğine inanıyorum. Şu anda kulübümüzün durumu malum. Bir çok kulüp gibi bizim de durumumuz sıkıntılı. Oyuncu arkadaşlarımızla maç kazanmaya çalışıyoruz. İnşallah Adana Demirspor bizim için bir başlangıç olur. Biz her hafta kazanmak için oynuyoruz ve kazanacağımız oyunu da ortaya koyuyoruz ama maalesef sonuç alamıyoruz. Bununla ilgili çok üzüntülüyüz. Elimizden gelen bütün iyi niyetle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Oynamayan oyunculara şans gelecek"

Ellerindeki mevcut oyuncularla en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Kaynak, “Diğer oynamayan oyunculara şans gelecek. Onlarda bu ligde var olduklarını gösterecekler bu fırsatları iyi değerlendirecekler. Az önce saydığımız olaylardan dolayı bazen oyuncularımız zor psikolojiye giriyorlar. Buradan çıkarmak kolay değil. Bir umut bekliyorlar şehirden ama bunları göremiyoruz. Bunlarla da mücadele ediyoruz. Taraftarımızın bize sahip çıkması lazım. Onların desteği ile ayakta durabiliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bagayoko: “Adana Demirspor maçından inşallah puanlarla döneceğiz”

Elazığspor'un Malili oyuncusu Moussa Bagayoko ise, “Şu an durumumuz gerçekten iyi değil, zor durumdayız. En iyi şekilde hazırlanıp Adana Demirspor maçına çıkacağız. İnşallah umduğumuz gibi puan veya puanlar alıp döneceğiz. Geçen yıl ile bu yıl ki performansımı karşılaştıracak olursak geçen yıl alt yapıdaydım, bu yıl A takımdayım. Geçen yıl iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Burada performans olarak elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

TY Elazığspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına da başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Ahmet Aras, yurt dışında olan Andreas Tatos, Lamine Diarra ve kadro dışı bırakılan futbolcular Mehmet Yiğit, Ömer Yıldız ve Ahmet Doğan yer almadı.