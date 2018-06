Orhan Kaynak resmen Elazığspor’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, daha önce anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Orhan Kaynak için imza töreni düzenledi. Elazığspor Tesisleri’nde düzenlenen törenle genç çalıştırıcı kendisini 1+1 yıllığına Elazığsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Elazığspor Kulüp Başkanı Hacı Murat Yümlü, “Değerli hocamız Orhan Kaynak ile resmi sözleşme imzalayacağız. Hocamız değerli projelerle geldi. Sonuna kadar kendisine inanıyoruz ve arkasındayız. Hocamız Türk futbolunun ender karakterlerinden biri. İnşallah takımımıza faydalı olacak. İstanbul’a buradan birlikte döneceğiz. Transfer görüşmelerimizi burada devam ettireceğiz. Elazığsporumuz’a karakterli isimleri kazandıracağız. Kimse merak etmesin. Elazığspor güzel projelere imza atacak. 29 Haziran’da kampımız başlayacak. Transferlerde acele edip hata yapmak istemiyoruz. Geçen seneden kadroda bulunan isimlerle görüşüyoruz. Ben Elazığspor’un 1 lirasını menajerlere vermeyeceğim" dedi.

Kaynak: "Ortak paydamız Elazığspor"

Kendisine güvenen isimlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Teknik Direktör Orhan Kaynak ise, “Şu ana kadar olumsuz hiçbir şey olmadı. Ortak paydamız Elazığspor. Burada olmaktan onur duyuyorum. Çok fazla konuşmayı seven bir insan değilim. Benim işim sahada. Bir takım oluşturmak istiyoruz. Birlikte düşünen bir takım yapmak istiyoruz. Kulübün yapısını bilerek hareket edersek, sahada sıkıntı çekmeyiz. Taraftarın istediği bir oyun oynayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bunun için varız. İnşallah her şey istediğimiz gibi devam eder. Her konuda samimi bir şekilde bana ulaşabilirsiniz. Her zaman taraftarlarımıza ihtiyacımız olacak" diye konuştu.