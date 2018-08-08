Orhan Şam yeniden Elazığspor’da

Spor Toto 1. Lig’de yeni sezon öncesi öncelikli transfer listesinin başında yer alan sağ bek pozisyonu için Elazığspor, eski oyuncusu Orhan Şam ile yeniden anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon ara transfer sezonunda bordo-beyazlı ekiple el sıkışan ve sezon içerisinde yaşadığı talihsiz sakatlıkla formasına hasret kalan Orhan Şam ile 2 yıllık yeni mukavele imzalandı. Elazığspor ile olan sözleşmesini alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle fesheden tecrübeli oyuncu, yönetim değişikliğinin ardından Elazığ’a gelerek, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.