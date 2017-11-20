Örnek kadınlar hem evlerine, hem eğitime destek oluyor

Kovancılar ilçesinde, Kaymakamlık tarafından İş-Kur destekli açılan “Bakır İşleme” kursuna katılan kadınlar, ürettikleri ürünlerle hem ev ekonomisine hem de eğitime destek sağlıyor. İlçede 2 yıl önce başlatılan "Bakır İşleme" kursunda 25 kadın kurulan modern atölyelerde üretim yapıyor. Ürünler 81 ilden gelen sipariş üzerine yapılarak pazarlanıyor. Satılan ürünlerden elde edilen gelir, kadınlar ile eğitime harcanıyor. Bu sayede kadınların ortaya çıkardığı ürünlerden elde edilen gelir ve hayırseverlerin desteğiyle 6 sınıfın restorasyonu yapıldı.

2 yıldır bakır kursuna geldiğini belirten Özge Arda, “Kursta 3, 4 ay kadar öğrenme sürecimiz oldu. İşi öğrendikten sonra sipariş almaya başladık. İşimi severek yapıyorum. Başta itici geldi ama şuanda çok güzel. Zaman geçtikçe daha farklı şeyler yapıyoruz. Kursumuzda hem ev hem de ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz. Yaptığımız işten kalan para kaymakamlığımız tarafından ilçemizdeki ilkokullarda sınıf yaptırılıyor. Bu şekilde eğitime de destek sağlamış oluyoruz” dedi.

İlçe kaymakamlığı tarafından bakır kursunun açıldığını aktaran Melahat Sağır ise , “Kursumuz ilçemizde 2 senedir devam ediyor. Kursta bakırdan saat, fincan takıları gibi birçok şeyin üstüne işlemeler yapıyoruz. Sipariş üzeri çalışıyoruz. Burada ev ekonomimize destek oluyoruz. Ayrıca buradan artan parayla ilçemizdeki okullarda sınıflar oluşturuluyor, hem ev ekonomisine hem ülke ekonomisine katkımız oluyor” diye kaydetti.

1 yıldan fazla bir süredir bakır kursunda çalıştığını dile getiren Menekşe Demiroğlu’da, yaptığı iş ile kendilerine olan özgüvenlerini arttırmış olduklarını, hem ek gelir elde edip, hemde eğitime katkı sunduklarını aktardı.

İşin severek yapan Nevin Demirbağ, kursa katılmasıyla yeteneğinin de ortaya çıktığı hem para kazanıp, hemde bir şeyler yapmanın kendisini mutlu ettiğini aktardı.

"6 sınıfın yapımını bitirdik"

Kovancılar ilçesinde 50 tane kadının bakır ve ahşap atölyesinde çalıştığını vurgulayan İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu, “50 tane kadına sanat öğretiyoruz. Kadınlar el emeği göz nurları bakıra dökerek çok güzel motifler ortaya çıkartıyor. Burada hem kendileri için bir sanat öğreniyorlar hem de kendi ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bakır atölyesindeki 25 kadına ahşap atölyesindeki 25 kadına girişimcilik sertifikası da aldırıyoruz. İleride kadınların birçoğu usta öğretici olarak ya da unutulmaya yüz tutmuş bakır ve ahşap sanatını tekrardan canlandıracaklar. Kadınların yüzündeki mutluluğu görmek ve bir şeyi başarmalarının gururunu yaşamak bizi çok mutlu ediyor” şeklinde bilgi konuştu

Kovancılar ilçesinde okulların bazılarında sınıflarda restorasyon çalışmaları yaptıklarını ifade eden Gündoğdu, “Özel okuldaki bir çocuk güzel bir sınıfta okuyorsa ilçemizdeki çocuklarda güzel bir okulda eğitim alsın istedik. Şuan 6 sınıfımızın yapımını bitirdik. Hayırseverler, kaymakamlığımız ve bakır atölyemizden sağladığımız desteklerle 6 sınıfın yapımı yapıldı. Hedefimiz bu sayıyı artırmak. Sınıfları öğrencilerimizde çok sevdi. Geleceğimiz çocuklarımız ve kadınlardır. Çocuklar mutlu oldukça inanıyorum ki ülkemizin geleceğini daha güzel inşa edecekler” ifadelerine yer verdi.