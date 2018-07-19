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19 Temmuz 2018 11:55

Osman Bodur Elaziz Belediyespor’da

Elaziz Belediyespor,sağ bek Osman Bodur’u 2 yıllığına renklerine bağladı.

Osman Bodur Elaziz Belediyespor’da

19 Temmuz 2018 11:55


TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan ve yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Elaziz Belediyespor, son olarak Muğlaspor’da forma giyen sağ bek oyuncusu Osman Bodur ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


1992 doğumlu olan futbolcu, Çorumspor’da başladığı profesyonel kariyerine Erganispor, Çorum Belediyespor, Payasspor ve son olarak Muğlaspor’da devam etti. Geçtiğimiz sezon Ege ekibinin formasını 27 lig, 2 Ziraat Türkiye kupası maçında terleten Osman, toplam 2 bin 392 dakika sahada kaldı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak Muğlaspor’da oynayan sağ bek Osman Bodur ile 2 yıllık mutabakata varmıştır. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Muğlaspor’da 29 maçta görev yapmıştır. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.




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