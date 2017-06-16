Otel odasında şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak’ta bir otele dün akşam saatlerinde giriş yapan ve pazarlamacı olduğu öğrenilen Ahmet C.’den (47) dünden beri haber alamayan otel görevlileri, yedek anahtarla odasına girdi. Görevliler Ahmet C’nin hareketsiz olduğunu fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve savcının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İntihar ihtimali üzerinde durulurken şahsın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.