Otobüsün otomobile çarptığı anlar kamerada

Bingöl, Elazığ, Diyarbakır ve Van'da meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. Bingöl'deki kazada otobüsün kavşaktan çıkan otomobile çarpması da kaza görüntüleri arasında yer aldı.

Bingöl, Elazığ, Diyarbakır ve Van'da meydana gelen trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüklerinin şehir kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan kazalar, sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmediklerini gösterdi. Görüntülerde Bingöl'de kavşaktan çıkan otomobile kamyonetin çarpması ile yine kavşaktan çıkan bir otomobilin kavşaktan çıkması ve otobüsün çarpma anları yer aldı.

Görüntülerde Diyarbakır'da bir minibüsün hızla gelip kırmızı ışıkta duran iki araca çarpması, Elazığ'da kavşağa yaklaşırken yavaşlayan otomobile başka bir otomobilin gelerek arkadan çarpma anı da yer aldı. Van'da ise hızla gelen bir otomobil dönüş yapan minibüse çarptı.