Otomobil ağaca çarptı:3 yaralı

Elazığ’da yoldan çıkan otomobil kaldırıma çıkarak ağaca çarptı, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da yoldan çıkan otomobil kaldırıma çıkarak ağaca çarptı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LR 821 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanele kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.