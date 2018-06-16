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16 Haziran 2018 21:20

Otomobil bahçeye uçtu, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Elazığ’da yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre aşağıdaki bahçeye uçtu.

Otomobil bahçeye uçtu, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

16 Haziran 2018 21:20

Otomobildeki bir kişi ise araçtaki yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı.


Kaza, Elazığ Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EB 930 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre aşağıdaki bahçeye uçtu. Kazada 1 kişi yaralanırken otomobilde bulunan arkadaşı ise kaçtı. Kazayı fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla bahçeden çıkarıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.




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